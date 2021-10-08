Незаконний видобуток піску на понад ₴342 млн. – до суду скеровано справу стосовно організованої групи

Серед обвинувачених – директор товариства, його заступник та маркшейдер. Фігуранти причетні до незаконного видобування 407 тис. м3 корисних копалин на території Київщини. В наслідок протиправних дій екосистемі Київської області спричиненні тяжкі наслідки — обвал та розмив берегів річки Десна та суттєва зміна берегової лінії.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції встановили, що налагодили злочинну діяльність директор підприємства, його заступник та маркшейдер. З 2019 року по березень 2021 здійснювали видобуток піску поза межами встановленими дозвільною документацією. Відтак фігуранти незаконно видобули корисну копалину – 407 тис. м3 піску та завдали державі понад 342 млн грн збитків.

Окрім того, внаслідок видобутку піску тяжкі наслідки завдано екосистемі — змінилася берегова лінія річки Десна, у річище утворилися ями та відбувся обвал та розмив берегів.

З метою відшкодування збитків на майно зловмисників, спеціальну техніку, яка була знаряддям вчинення злочину та рахунки підприємства наклали арешт.

За погодженням зі Спеціалізованою екологічною прокуратурою обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи скеровано до суду. Їм інкримінують ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим може загрожувати до п’яти років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Управління Комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління Нацполіції)