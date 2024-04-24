Оголошено про підозру колишнім міліціонерам, які очолили катівні на окупованій території Запорізької області

Один зі них при окупаційній владі став начальником Кам’янсько-Дніпровського райвідділу так званої «міліції», а інший – зайняв посаду начальника місцевого Ізолятору тимчасового тримання. На базі цих установ військові рф зробили фільтраційний табір та катівню, де незаконно утримували громадян з активною українською позицією.

З лав правоохоронців України зловмисники були звільненні давно – ще в 2011 році один з фігурантів звільнився з посади інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби Запорізького міського управління міліції, а інший – до 2015 року працював у ДАІ інспектором з техогляду в Кам’янсько-Дніпровському районі. У жовтні 2022 року, під час окупації частини Запорізької області росіянами, зрадники перейшли на бік росіян та отримали посади в окупаційних правоохоронних органах. Один із них став начальником райвідділу «міліції», а другий фігурант зайняв посаду керівника місцевого Ізолятору тимчасового тримання.

На базі цих установ військові рф зробили фільтраційний табір та катівню. Там без води, їжі й тепла вони незаконно утримували до сотні мирних мешканців, яких постійно били та катували. Ті, хто зумів врятуватись, надають українським поліцейським покази та розповідають про свій страшний досвід світовій пресі.

«Охоронці в моїй камері були психопатами», — говорить в інтервʼю найстарішому виданню Франції «El Figaro» 51-річна дружина військовослужбовця ЗСУ з Запоріжжя, якій пощастило вибратися з цього фільтраційного табору, — нам доводилося співати російський гімн, інакше нас били». Серед своїх катів вона зуміла розпізнати начальника ІТТ та райвідділу поліції окупантів. Один з них чотири місяці систематично її ґвалтував.

В січні пособник окупантів продав її разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх систематично ґвалтували та змушували рити окопи.

Завдяки свідченням жінки слідчим Нацполіції вдалося зібрати беззаперечні докази злочинів та ідентифікувати особи її кривдників. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальникам райвідділу поліції та ІТТ в Кам’янсько-Дніпровському слідчі оголосили про підозри в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування по іншим учасникам злочинів, скоєних у будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення «міліції», триває.

Українські поліцейські продовжують збирати базу доказів для притягнення до відповідальності рф за злочини, пов’язані з геноцидом українців, на національному та міжнародному рівнях.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України