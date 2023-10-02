Ошукали забудовника на $45 тис. – за шахрайство судитимуть депутата та ексзаступника голови сільради

Прокури Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата міської ради та колишнього заступника голови однієї з сільських рад Київської області за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за 45 тис. доларів США пообіцяли забудовнику вирішити низку його питань. Мова йшла про зняття арешту із земельних ділянок площею 3,7 га в Бучанському районі, зміну їх цільового призначення та затвердження детального плану території під будівництво котеджного комплексу.

Фактично ж вони мали намір заволодіти коштами громадянина, не виконуючи жодних домовленостей.

У ході розслідування задокументовано одержання ними 45 тис. доларів США.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура