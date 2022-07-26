Перехід на бік агресора та допомога окупантам: у держзраді підозрюються заступники Вовчанського міського голови

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у тимчасово окупованому м. Вовчанськ обидва посадовці добровільно перейшли на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації».

Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списків учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян.

Крім того, обидва заступники забезпечували російських військових харчуванням, вирішували питання щодо їх поселення та добровільно надавали технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура