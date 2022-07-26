Перехід на бік агресора та допомога окупантам: у держзраді підозрюються заступники Вовчанського міського голови

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у тимчасово окупованому м. Вовчанськ обидва посадовці добровільно перейшли на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації».

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Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списків учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян.

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Крім того, обидва заступники забезпечували російських військових харчуванням, вирішували питання щодо їх поселення та добровільно надавали технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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