Після дзвінка псевдопрацівника банку чоловік втратив майже 30 тисяч гривень

Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції вчинений щодо мешканця обласного центру. Після спілкування з додзвонювачем з його карткового рахунку зникла чимала сума.

Потерпілий розповів правоохоронцям обставинам події: до нього зателефонував невідомий та представився співробітником фінустанови. Він зазначив, що в банківській системі відбувається перепис інформації й аби не відбулося автоматизоване блокування рахунку, необхідно зазначити персональні дані. 54-річний чоловік зробив те що його попросили. Однак за деякий час він отримав сповіщення про списання заощаджень в розмірі 28500 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби не потрапити на гачок такого роду шахраїв, поліцейські радять бути уважними. Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером банку.

Якщо ви все таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області