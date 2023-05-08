Поліцейські Івано-Франківська оперативно затримали нападника який пограбував неповнолітнього прикарпатця

Фігурант посеред білого дня відібрав мобільний телефон у заявника та втік. За лічені години оперативники розшукали грабіжника. Слідчі затримали його в процесуальному порядку. В умовах воєнного стану покарання за такий злочин посилено. Нападнику загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції Івано-Франківська звернувся 16-річний мешканець обласного центру. Хлопець повідомив, що на березі річки до нього підійшов знайомий чоловік та під виглядом вигаданого боргу відібрав у нього мобільний пристрій. Після скоєння злочину втік.

Одразу ж після звернення патрульні поліцейські спільно з Івано-Франківськими співробітниками поліції розпочали розшук нападника. За описом зовнішності, поліцейські за лічені години затримали 22-річного мешканця обласного центру. Як з’ясували правоохоронці, мобільник нападник викинув в кущі. Поліцейські його вилучили.

Останній уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Фігуранта затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії затриманого слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та невдовзі суд обере запобіжний захід. Затриманого перевіряють на причетність інших злочинів.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання.

Сектор комунікації

поліції Івано-Франківщини