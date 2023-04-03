Поліцейські оперативно затримали лучанку, яка до смерті побила свого товариша

Published

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні туалету в Луцьку. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили на голові померлого забої, окрім того, тіло було в неприродній позі.

Особу чоловіка встановили, ним виявився 42-річний житель Луцька. Одразу ж було опитано свідків та жителів прилеглих будинків, також правоохоронці опрацьовували й коло знайомих загиблого.

Так, слідчо-оперативна група з’ясувала, що спричинила тяжкі тілесні ушкодження чоловікові його товаришка, з якою він зустрічався напередодні. 34-річна лучанка нанесла декілька ударів дерев’яною палицею по голові потерпілого, від цього він помер. Згодом тіло чоловіка вона перемістила до туалету.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення їй підозри за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області

Like

Tags:

You may also like...