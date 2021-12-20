Поліцейські затримали молодика, що підозрюється у пограбуванні вінничанина

17 грудня поліцейські Вінницького районного управління поліції затримали зловмисника, який пограбував 22-річного жителя м. Вінниці на вул. Д. Майбороди. Зловмисник наніс тілесні ушкодження потерпілому та відібрав у нього мобільний телефон, документи та банківську карту. За вчинений злочин підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

Близько 22.00 на спецлінію «102» звернувся потерпілий з повідомленням про пограбування.

Протягом години у ході проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисника, неподалік місця скоєння злочину. Затриманий — 24-річний житель м. Вінниці.

Він мав при собі привласнені речі потерпілого. Речові докази поліцейські вилучили.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством). За таке правопорушення передбачено покарання — до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області