Поліцейські затримали жінку, яка вкрала у водія рюкзак з грошима та документами

Чоловік вирішив підвезти жінку, а та, своєю чергою віддячила крадіжкою речей. Зловмисницю оперативно встановили та затримали. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Учора, 18 грудня, близько 21:00 години до поліції надійшло повідомлення про крадіжку речей з автомобіля у місті Сміла.

Як розповів водій, він вирішив підвезти жінку до міста.

Коли приїхали на одну з АЗС, чоловік пішов випити кави, а попутниця залишилася в автомобілі. Повернувшись, чоловік виявив відсутність жінки й рюкзака в якому були особисті речі, документи та близько 10 тисяч гривень.

Під час проведення оперативних заходів працівники сектору реагування патрульної поліції Сміли встановили та затримали зловмисницю у процесуальному порядку. Нею виявилась 31-річна місцева мешканка. Слідчі вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Черкаської області