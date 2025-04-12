Поліція Одещини розшукує малолітню дівчинку та її бабусю (фото)

За інформацією співробітників управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області, з грудня 2020 року жителька міста Балта Голинська Людмила Михайлівна, 1968 р.н., підозрюється у викраденні з дому своєї онуки Голинської Софії, 2017 р.н.

За наявною інформацією, наразі вони можуть перебувати в місті Чернівці.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини та жінки, просимо повідомити в поліцію за номерами телефонів (048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області