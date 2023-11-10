Поліція Полтавщини розшукує підозрюваного у вчиненні злочину (фото)

Управлінням карного розшуку ГУНП Полтавщини розшукується Самойленко Юрій Миколайович, 1998 року народження, мешканець міста Кременчук Полтавської області.

Фігуранта підозрюють в умисному знищені або пошкодженні майна, передбаченого частиною 2 статті 28, частини 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки).

Якщо у вас є інформація про місце перебування чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Управління карного розшуку ГУНП Полтавщини за телефонами: (0532) 51-77-02, 050-346-45-54, або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Управління карного розшуку

ГУНП Полтавщини)