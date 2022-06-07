Посадовців державного комбінату хлібопродуктів підозрюють у розкраданні борошна та зернових на ₴4 млн.

Викрили протиправну діяльність посадових осіб оперативники Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з колегами-правоохоронцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з комбінатів хлібопродуктів вчинили розтрату борошна, зерновідходів і висівок з території заводу та дільниці складського господарства підприємства. Загальна вартість завданих збитків сягає чотирьох мільйонів гривень.

На підставі отриманих доказів слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику державного підприємства та керівнику структурного підрозділу ДП. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України