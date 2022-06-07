Посадовців державного комбінату хлібопродуктів підозрюють у розкраданні борошна та зернових на ₴4 млн.

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Викрили протиправну діяльність посадових осіб оперативники Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з колегами-правоохоронцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного з комбінатів хлібопродуктів вчинили розтрату борошна, зерновідходів і висівок з території заводу та дільниці складського господарства підприємства. Загальна вартість завданих збитків сягає чотирьох мільйонів гривень.

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На підставі отриманих доказів слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику державного підприємства та керівнику структурного підрозділу ДП. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України

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