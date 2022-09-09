Повідомлено про підозру ексзаступниці ДФС Дніпропетровщини, яка допустила несплату ₴50 млн. екологічного податку

Державне бюро розслідувань продовжує викривати та притягувати до відповідальності посадовців держорганів, які причетні до мільйонних збитків, завданих державному бюджету України.

Результатом кропіткої роботи працівників ДБР стало встановлення причетності вищого керівництва фіскального органу Дніпропетровщини до порушень, через які державний бюджет України втратив десятки мільйони гривень.

Встановлено, що податківці під час перевірки гірничо-збагачувального комбінату «не виявили» відсутності сплати майже 50 млн гривень екологічного податку.

За цим фактом ДБР вже раніше повідомило про підозру у службовій недбалості головному державному ревізору-інспектору, яка й проводила перевірку.

Нині ж, через недораховані податкові зобов’язання, і відповідно, можливість ухилитися від сплати податків, ДБР повідомило про підозру колишній заступниці начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Експосадовиці ДФС може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, про підозру повідомлено і головному бухгалтеру ГЗК в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). З метою умисного ухилення підприємством сплати податків вона не відобразила у податковій звітності коефіцієнт екологічного податку за розміщення відходів, забруднення атмосферного повітря та водних об’єктів на понад 100 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Завдяки стійкій позиції працівників ДБР гірничо-збагачувальний комбінат частково визнав недоїмку екологічного податку та самостійно повернув держбюджету частину грошей.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР