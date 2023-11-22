До 15 років ув’язнення засуджено експравоохоронця за державну зраду та колабораційну діяльність

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винним стосовно колишнього дільничного офіцера поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 15 років та з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що протягом травня-вересня 2022 року поліцейський добровільно перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану. Він обійняв псевдопосаду оперативного чергового у незаконному правоохоронному органі «Управление внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», створеному на тимчасово окупованій території.

Перебуваючи на цій псевдопосаді, правоохоронець складав дактилоскопічні карти на громадян України, надавав окупаційній владі відомості щодо осіб, які проходили службу в ЗСУ та СБУ. Також він виконував інші незаконні завдання представників силових структур рф.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури