Про підозри у хабарництві повідомлено трьом поліцейським з Краматорська та двом з Херсонщини

Слідчі Територіального управління ДБР Краматорська за сприяння ДБВ Нацполіції повідомили про підозру одному з заступників начальника Краматорського райуправління поліції та двом його підлеглим за прийняття пропозиції неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що поліцейські запропонували чоловіку надавати їм неправомірну винагороду за не перешкоджання підприємницькій діяльності. Комерсант займався продажем алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Поліцейські також дізнались про намір бізнесмена відкрити кафе у місті. Вони гарантували, що за умови щомісячної фіксованої «оплати» не будуть втручатися в його підприємницьку діяльність і не закриють заклад.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру, відсторонено від посад та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У той же час, слідчі Територіального управління ДБР Мелітополя за сприяння ДБВ Нацполіції затримали начальника одного з секторів реагування патрульної поліції Бериславського райвідділу в Херсонщини та працівника цього ж райвідділу, які вимагали хабар у чоловіка.

У грудні 2021 року на одній з вулиць Берислава працівники поліції зупинили автівку на іноземній реєстрації. Патрульні вилучили у чоловіка водійське посвідчення, але не оформили протокол про адміністративне правопорушення.

Згодом поліцейські почали вимагати у потерпілого 500 доларів США за повернення водійського посвідчення. Вони також обіцяли «заплющити очі» на керування транспортним засобом без належної реєстрації.

Працівники ДБР затримали правоохоронців під час одержання частини грошей.

Поліцейським повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У разі доведення вини поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР