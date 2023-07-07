Прокуратура оскаржує умовний вирок покидьку, що вчиняв дії сексуального характеру стосовно неповнолітніх дівчат

4 липня 2023 року Лозівська окружна прокуратура Харківської області подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Лозівського міськрайонного суду Харківської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

30 червня поточного року вищезазначений суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо 29-річного чоловіка за фактом вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 155 КК України) стосовно двох неповнолітніх дівчат віком 15 та 14 років. Зловмисник під час зустрічі з потерпілими перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 КК України).

Про те, що дівчата є неповнолітніми, чоловік знав, свою вину визнав провину та розкаявся.

Прокурор вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Харківська обласна прокуратура