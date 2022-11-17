Прокуратура передала до суду справу щодо «координаторки» гуманітарного штабу, яка працювала на російську партію

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної дівчини за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)

Під час дізнання встановлено, що мешканка м. Куп’янськ активно підтримувала «руський мир».

Так, дівчина налагодила тісну «співпрацю» з окупантами та стала «координаторкою» у центрі видачі гуманітарної допомоги від найбільшої російської політичної партії.

Крім того, колаборантка підшукувала місцевих для роботи у штабі окупантів для роздачі гумдопомоги, щоб люди бачили, як росіяни «турбуються» про Харківщину.

Дізнання проводили дізнавачі СД Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура