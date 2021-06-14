На Прикарпатті правоохоронці викрили наркоторговців, які щомісячно збували нарковмісні пігулки на мільйон гривень

Чоловіки налагодили схему збуту нарковмісних пігулок з країн Євросоюзу. Збували таблетки виключно оптовими партіями на території чотирьох областей. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, використовували різні методи конспірації: від розвідки обумовленого місця зустрічі з потенційним клієнтом до використання карток різних мобільних операторів, зокрема й іноземних держав.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській та Хмельницькій областях Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно з працівниками управління СБУ, слідчими обласного главку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури задокументували діяльність двох чоловіків, які налагодили постачання з-за кордону нарковмісних пігулок та збут їх на території області та інших регіонів держави.

Злочинним «бізнесом» займалися двоє мешканців міста Калуш: раніше судимий за хуліганство, розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв’язки з «кримінальним світом», та його 33-річний товариш.

Нарковмісні пігулки реалізовували виключно оптовим збувачам великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей, які вже, своєю чергою, збували місцевим наркодилерам.

Збували пігулки за різними цінами, від 200 до 400 гривень, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі – за 550-650 гривень.

Щомісячний оборот від продажу становив понад мільйон гривень.

Відомо, що вони ретельно планували та маскували свої протиправні дії. Зокрема, у рамках конспірації під час здійснення чергових оборудок дилери приїздили на обумовлене місце за 2-3 години та здійснювали розвідку місцевості. Крім того, залучали до цього «своїх людей», які спостерігали та у разі чого попереджали про підозрілих людей та транспортні засоби.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару «з рук у руки».

У результаті невідкладного обшуку в автомобілі працівники поліції вилучили нарковмісні пігулки та мобільні телефони.

Двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України