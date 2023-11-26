Прикордонники затримали подружжя, яке намагалося вивезти до Угорщини сотню золотих прикрас

Українське подружжя спіймали при спробі контрабанди 100 поліетиленових пакетів із золотими прикрасами в Угорщину. Вартість коштовностей потенційно може становити мільйони гривень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, пише УНН.

Подружжя намагалося приховати прикраси, які везло до Угорщини. Проте хвилювання взяло гору, що й спонукало прикордонників Мукачівського загону спільно з працівниками митниці провести додатковий огляд автомобіля. Причини своєї тривоги громадяни зберігали ближче до себе – у кишенях та на тілі осіб виявили близько 100 поліетиленових пакетів із золотими прикрасами разом з цінниками – повідомили у Держприкордонслужбі.

Уточнюється, що ювелірні вироби вилучено встановленим порядком, вага та сума оцінки встановлюються. Але судячи з цінників на фото, де можна побачити прикраси дорожчі 100 та 200 тисяч гривень, загальна вартість прикрас дорівнюватиме кільком мільйонам гривень.