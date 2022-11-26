Призначено нового «смотрящего» за в’язницями на території Росії та тимчасово окупованих територіях України

Армен Саркисян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та «віджимом» бізнесів на окупованих територіях України.