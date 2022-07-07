Рівнянин відповідатиме за угон, підробку документів і шахрайство

Тепер підозрюваному може загрожувати від п’яти до дванадцяти років за ґратами.

До поліції із заявою 14 січня цьогоріч звернувся 51-річний житель обласного центру, що на підставі усної домовленості його вантажівку-бензовоз «Mercedes-Benz Atego» взяв знайомий у користування майже два роки тому і не повертає.

За результатами проведеної першочергової перевірки працівники управління карного розшуку ГУНП встановили, що вантажівка вже змінила місце реєстрації та має нового власника.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 КК України. Втім, під час слідчих дій поліцейські у діях зловмисника виявили ознаки ще двох скоєних злочинів: підробка документів і шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Як з’ясувалося, 52-річний рівнянин, підприємець, попросив для здійснення вантажних перевезень автомобіль «Mercedes-Benz Atego» у 51-річного знайомого.

Втім, новий «орендар» вирішив її використати для власного і незаконного збагачення: розмістив оголошення про продаж транспортного засобу на сайті оголошень і вже згодом знайшов і покупця.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи реєстраційні документи на автомобіль, анкетні дані потерпілого, вніс неправдиві дані у договір комісії, що дозволило вчинити правочин щодо розпорядження вказаним транспортним засобом.

Невстановлена поки досудовим слідством особа за попередньою змовою підписала від імені справжнього власника вантажівки договір комісії. На його підставі зловмисник продав транспортний засіб і отримав кошти від покупця в розмірі 29 тисяч доларів США.

Викрадений і проданий «Mercedes-Benz Atego» поїхав у Дніпро. Вантажівку без механічних пошкоджень і в технічно справному стані повернули законному власнику.

За результатами проведених процесуальних дій слідчі Рівненського РУП зібрали достатньо доказів і за погодженням із Рівненською окружною прокуратурою повідомили 52-річному жителю обласного центру про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України.

Підозрюваний вину визнає частково і співпрацює із органами досудового розслідування. Утім, за свої злочинні діяння може отримати реальний строк ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області