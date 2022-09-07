Розтрата бюджетних коштів – керівнику підрозділу АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру начальнику одного з виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за фактом розтрати майна, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи службовою особою, у період з 2018 по 2020 рік вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу підпорядкованих йому працівників, які насправді в цей час своїх обов’язків не виконували і були відсутні на робочих місцях, перебуваючи за кордоном. У результаті ці співробітники безпідставно отримували заробітну плату.

Дії підозрюваного призвели до розтрати бюджетних коштів на суму майже 150 тис. грн. Наразі зловмисник переховується від слідства, його оголошено в розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура