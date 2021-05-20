САП вимагає конфіскувати в нардепа Киви ₴1,2 млн., які він отримав за оренду жомової ями

За оренду нардеп протиправно отримав 1 242 236 гривень, ще 10 тис. було зараховано як комісійні доходи.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на 1,2 млн гривень, що належать народному депутату Іллі Киві, та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.

Про це повідомила пресслужба САП.

«Під час реалізації повноважень, визначених ч. 5 ст. 290 ЦПК України та ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурорами САП за сприяння НАЗК та НАБУ виявлено факт набуття необґрунтованого активу народним депутатом України 9 скликання. Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за оренду нардеп протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на його банківський рахунок як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

«Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення», — зазначили в САП.

Нагадаємо, у липні минулого року в Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн за здачу в оренду жомової ями. Яма виявилася ділянкою з бур’янами та без ознак діяльності навколо.

Раніше жомові ями використовував цукровий завод міста Заводське — туди скидали відходи після обробки буряку. Нині він не працює, але яму (400 метрів разом з гаражем), яка належить нардепу, орендувала львівська «Компанія «Сіквел». Вона фігурує в одному з кримінальних проваджень щодо ознак її фіктивності. «Власниця фірми Світлана Ставісюк не захотіла розповідати журналістам, чи справді її підприємство сплачувало 100 тис. грн на місяць за оренду цього об’єкта і навіщо фірмі зі Львова знадобилася яма в Полтавській області.

Сам же Кива журналістам заявив, що здачею ями в оренду займаються його юристи, а коментувати по суті він не може.

У грудні 2019 журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо нардепа ОПЗЖ Іллі Киви, в якому заявили, що у 2013 року він був визнаний винним у хабарництві, однак не відбував покарання в місцях позбавлення волі. Натомість Кива отримав штраф через довідку Полтавської психіатричної лікарні про 2-гу групу інвалідності. // LB.ua