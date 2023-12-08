СБУ повідомила про підозру соратнику ліквідованого терориста Мотороли, який очолив окупаційний «парламент днр»

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги – очільника так званої «народної ради днр» у тимчасово захопленому Донецьку.

Основним його завданням на цій «посаді» є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині регіону.

Також він бере безпосередню участь у розподіленні «бюджетних» видатків місцевої окупаційної адміністрації рф на потреби військових формувань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За даними слідства, Жога ще у 2014 році підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання «Спарта». Там він зблизився з терористом «Моторолою» та став його близьким другом і соратником.

Після загибелі ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його було знищено під Волновахою.

Потім командування підрозділом терористів перейшло до його батька.

Встановлено, що 9 травня минулого року Жога їздив до москви, щоб отримати з рук путіна зірку героя рф, якою окупанти посмертно нагородили його сина.

Також він був присутній у кремлі під час підписання президентом рф так званого «договору про вступ до складу росії» тимчасово окупованих територій України.

У 2023 році зловмисник взяв участь у незаконних виборах у Донецьку від кремлівської партії «єдина росія». За підсумками фейкового плебісциту Жогу призначили «головою псевдопарламенту днр».

Нагадаємо, що раніше за матеріалами СБУ Жогу заочно засудили до 12 років тюрми за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях.

Оскільки зловмисник переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України