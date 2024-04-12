Шахрай представився оператором мобільного зв’язку і зняв понад 72 000 з картки прикарпатця
За допомогою до поліції Івано-Франківська звернувся 56-річний місцевий мешканець.
Відомо, що до заявника зателефонував нібито оператор мобільного зв’язку та повідомив, що його сім-карта є неактивною та її потрібно перевипустити.
Опісля, чоловіку надійшло смс, із повідомленням про зміну сім-карти. Для підтвердження операції необхідно ввести комбінацію цифр, що чоловік і зробив. І як результат з банківської карти зникло понад 72 000 гривень.
Поліція застерігає :
– аби запобігти такому виду шахрайству, співробітники поліції радять завжди перевіряти інформацію і переконатися в її правдивості;
– не довіряйте невідомим співрозмовникам;
– у жодному разі не повідомляйте секретні дані платіжної картки (ПІН-код, номер і термін дії картки, а також її CVV-код – останні три цифри на зворотній стороні карти).
Що робити, якщо шахраї дізнались дані банківської картки?
– негайно зверніться до банку за номером, вказаним на зворотному боці картки або на офіційному сайті банку, і заблокуйте картку, також отримайте поради стосовно подальших дій.
Не дайте себе ошукати!
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet