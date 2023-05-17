Шахраї від імені керівника Тернопільщини та очільників державних структур збирають гроші нібито «на ЗСУ»

Листи від імені керівника Тернопільської обласної військової адміністрації, а також від очільників Нацполіції, Служби безпеки, прокуратури Тернопільщини й інших державних структур почали надходити на адреси підприємців краю. У них, начебто керівники просять перерахувати частину коштів на потреби Збройних Сил України.

Такі листи отримало кілька представників бізнесу Тернопільщини. Вони надруковані на якісно підробленому документі з усіма вихідними даними та мокрою печаткою.

В листах вказаний розрахунковий рахунок для переказу коштів. “Голова області”, який начебто надіслав лист, обіцяє усім підприємцям, які долучатимуться до збору коштів, бонус – податкову пільгу – зменшений податок на прибуток, пропорційний внесеній сумі у звітному періоді.

Оперативникам кримінальної поліції наразі відомо про 3 підприємців, які отримали такі листи. Проте жоден із них переказати гроші не встиг. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ.

Дзвінки від імені голови ОВА – це ще один метод збору коштів. Бізнесменам телефонує “сам очільник краю” і просить допомогти грошима для покупки тепловізора або іншої техніки для наших захисників.

Очільник ОВА та керівник поліції краю закликають громадян бути уважними й не піддаватись на провокації. Пам’ятайте, коли влада організовує благодійні акції чи збір коштів, то анонсує про це відкрито або при особистих зустрічах.

Такі факти, каже начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, правоохоронці фіксують по всій України. Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативникам вдалося вийти на слід зловмисників. Три групи шахраїв, причетних до цих правопорушень, уже затримані на території різних областей нашої держави.

Працівники поліції звертаються до підприємців та керівників установ повідомляти на лінію “102” про схожі листи та дзвінки.

Пам’ятайте, кошти на потреби армії варто переказувати лише людям, яких ви знаєте особисто або впевнені у їхній чесності. Номери чинних волонтерських організацій можна найти на офіційних інтернет-ресурсах.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області