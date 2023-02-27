Шахраї видурили у прикарпатців майже ₴120 тисяч: правоохоронці застерігають громадян

Через власну необачність прикарпатці втрачають великі суми грошей. Люди довіряють незнайомцям та самотужки віддають свої заощадження в руки аферистів.

Жертвою шахраїв став мешканець Тлумацької територіальної громади. До чоловіка зателефонував «псевдопрацівник» банку. Під приводом перевипуску кредитної карти, аферист переконав заявника перерахувати 18 000 гривень зі своєї карти на вказаний аферистами рахунок. Що чоловік і зробив та втратив гроші.

А от мешканку Олешківської ТГ за аналогічною схемою теж ошукали аферисти. Жінка надала реквізити своїх банківських рахунків та коди, які приходили їй на мобільний телефон у вигляді смс-повідомлень від «псевдобанкірів». Опісля, з рахунків потерпілої було знято майже 74 тисячі гривень.

55-річну мешканку Косівщини обдурили телефонні аферисти на 23 тисячі гривень. Шахраї сказали жінці, що з її рахунку намагаються зняти кошти, і тому необхідно перерахувати гроші на рахунок, який вказали невідомі. Потерпіла все виконала та втратила гроші.

Поліцейські нагадують декілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів:

– Не перераховуйте гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах.

– Завжди перевіряйте адресу сайту.

– Не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — зробіть віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки.

– Читайте відгуки про товар і продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

– Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

– Зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки.

– У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини