Судитимуть посадовця Держгеокадастру, якого викрили на махінаціях з землею для будівництва дороги у Львові

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Головного управління Держгеокадастру Львівської області. Його викрили на махінаціях зі землею, на якій планувалось побудувати дорогу у Львові.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Посадовець, який на той час виконував обов’язки начальника управління, вирішив незаконно заробити на землі, яку планувалось використати для будівництва дороги у Сихівському районі Львова.

Він передав підставній особі земельну ділянку площею майже два гектари на території Солонківської сільської ради. Згодом землю за мізерною ціною придбав родич голови однієї з ОТГ на Львівщині, аби згодом продати громаді Львова під будівництво дороги вже за реальною вартістю понад 12 млн грн.

Посадовця Держгеокадастру обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

На сьогодні вказана ділянка перебуває під арештом. Розслідування щодо інших учасників схеми виділені в окремі кримінальні провадження, слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР