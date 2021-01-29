Столичні правоохоронці повідомили двом «гастролеркам» із Закарпаття про підозру у крадіжці

Зловмисниць затримали за кишенькову крадіжку у підземному переході. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 зателефонував киянин та повідомив, що на проспекті Степана Бандери у переході став свідком, як невідомі витягли з наплічника перехожої гаманець. На вказану адресу відразу виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронців чекала потерпіла та свідок. Чоловік розповів поліцейським про те, що бачив, як невідомі витягали з рюкзака жінки червоний гаманець. Оперативники затримали двох крадійок, які встигли позбутись гаманця з картками, а гроші залишили собі.

Зловмисницями виявились 25-ти та 30-ти річні мешканки Закарпатської області, раніше судимі за аналогічні злочини. Крадійок затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Оболонського управління поліції обом фігуранткам повідомив про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва