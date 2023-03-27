Суд заарештував ексголову правління ДПЗКУ Вовчука
Вищий антикорупційний суд заарештував з можливістю внесення застави ексголову правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Петра Вовчука, який підозрюється у завданні понад 60 млн дол. збитків підприємству.
Про це УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Постолюк повідомила, що ВАКС застосував до ексголови правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 60 млн грн.
13 березня Петра Вовчука було екстрадовано з Литви в Україну.
У 2019 році детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання 60 млн дол. збитків ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ).Tweet