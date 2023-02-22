Суд заочно заарештував колишнього першого заступника мера Одеси Кучука

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини, а саме колишньому першому заступнику міського голови Одеси.

Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як стало відомо УНН від джерел у правоохоронних органах, ідеться про Михайла Кучука.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя, як вказують у САП, вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зокрема, слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація, як зазначається, тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування, вказали у САП.

Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України.

9 грудня правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві трьом віце-мерам Одеси.

Відомий бізнесмен Борис Кауфман є одним з підозрюваних у справі щодо створення злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Кауфман вийшов з СІЗО під заставу у 129 млн гривень 8 грудня.