Судитимуть двох працівників харківського кладовища, які планували підзаробити на виділенні місця для поховання

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні цього року доглядач одного з кладовищ у Харкові вимагав від чоловіка гроші. Просив ділок суму за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання близької родички цього чоловіка. Обвинувачений також наголосив на тому, що зможе вирішити це питання із харківськими посадовцями місцевого самоврядування.

Вартість «послуги», оголошеної ділком, становила 2000 доларів США.

До злочинної діяльності він залучив прибиральника цього кладовища. Доглядач розповів йому про свою «схему» та пообіцяв частину «прибутку» віддати йому. Прибиральник показав «клієнту» вільні місця для поховання та повідомив ціну за «угоду».

Згодом доглядач зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати через прибиральника першу частину суми у розмірі 1500 доларів США. 4 серпня «клієнт» віддав гроші посереднику.

Вже 8 серпня чоловік зустрівся особисто з доглядачем та отримав свідоцтво про поховання жінки.

Проте «план» доглядача не справпрацював: він був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт.

Доглядача кладовища судитимуть за одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Прибиральнику кладовища інкриміновано пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура