Судитимуть зрадника, якого затримали в Донецькій області під час бойових дій

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який на боці рашистів воював проти Збройних сил України на Донеччині.

Обвинувальний акт направлено до суду.

З початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він добровільно звернувся до так званої «комендатури» окупантів з проханням взяти його на «службу».

Загарбники призначили його на посаду до одного з підрозділів. З січня 2023 року фігурант зі зброєю чергував на блокпості тимчасово окупованої території Волноваського району та брав безпосередню участь у воєнних діях проти України.

У червні 2023 року, під час активних бойових дій, військовослужбовці Збройних сил України затримали фігуранта неподалік селища Нескучне Волноваського району.

За наявною інформацією, чоловік кілька років тому отримав паспорт рф, коли перебував на території країни-агресора на заробітках.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді та дезертирстві (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР