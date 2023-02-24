Колаборант з Куп’янська намагався побудувати кар’єру в псевдоправоохоронному органі окупантів

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Куп’янська під час окупації міста став співпрацювати з представниками зс рф. Колаборант добровільно зайняв посаду «дільничного інспектора» у «відділі дільничних інспекторів поліції Куп’янська» псевдоправоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією.

Чоловіка судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура