У Бахмуті позиції ЗСУ «зливала» сеператистка, яка у 2014-му проводила референдум за «ДНР»

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу визнав жительку Донеччини винною у злочинах проти основ національної безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 червня.

У квітні 2022 року, перебуваючи в місті Бахмут, обвинувачена передавала представнику центрального апарату ФСБ РФ інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. Вона записала на відео місце дислокації, в тому числі контрольно-пропускний пункт на територію військового підрозділу.

Крім того, зʼясувалося, що у квітні-травні 2014 році, коли місто Бахмут (на той час назва Артемівськ — ред.) контролювали проросійські бойовики, ця жінка брала участь у роботі дільничної виборчої комісії так званого «референдуму» щодо визнання самостійності «Донецької народної республіки». Вона записувала жителів міста у список і видавала їм бюлетені для голосування.

Після трьох років у слідчому ізоляторі жінка уклала угоду про визнання винуватості. У вироку зазначено, що вона сприяла в викритті інших учасників злочинів.

За сукупністю кримінальних правопорушень її засудили до 8 років позбавлення волі.