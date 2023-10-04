У Чернігові п’яній парі, яка запускала заборонені феєрверки загрожує до 5 років ув’язнення

В Чернігові затримали двох мешканців міста, які запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Їм загрожує до 5 років в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернігова.

Затримано 45-річного чоловіка і 40-річну жінку.

Після повідомлення про запуск феєрверків, на місце подій виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків й встановили особи зловмисників. Ними виявились мешканці міста, які перебували на той момент у нетверезому стані.

“Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку”, – пише пресслужба.

Відповідно до ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України, затриманих загрожує до 5 років в’язниці.

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Варто нагадати про те, що в Україні, під час дії воєнного стану, заборонено використовувати салюти, феєрверки та петарди. Усі, хто не виконуватиме введені обмеження – будуть притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

16 серпня 2022 року Верховна рада України підтримала за основу законопроєкти №7438, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів” що забороняє продаж та використання феєрверків.