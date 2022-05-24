У Гайсині підпільний цех виготовляв цигарки у промислових масштабах (фото, відео)

Злочинну діяльність 60-річного місцевого жителя, який налагодив виробництво підакцизних товарів в промислових масштабах, оперативники та слідчі Гайсинського районного управління поліції задокументували 23 травня під час проведення процесуальних дій.

З гаражного приміщення, яке належить зловмиснику, поліцейські вилучили обладнання для виготовлення цигарок, майже тону сировини – тютюну, близько 4 тисяч готових сигарет, понад дві з половиною тисячі пачок цигарок різних брендів без марок акцизного збору.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області