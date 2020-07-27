У Хмельницькому керівника відділу обласного управління ДФС затримали на хабарі у 5 000 доларів
До протиправної діяльності посадовець залучив посередника — колишнього працівника служби – для прикриття своєї корупційної діяльності. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У понеділок, 27 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Національної поліції, слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з Офісом Генерального прокурора України затримали діючого та колишнього працівників обласного управління Державної фіскальної служби.
5 000 доларів США неправомірної вигоди вимагали та одержали зловмисники від підприємця за незастосування штрафних санкцій та подальшу безперешкодну ліквідацію недіючої комерційної структури.
Наразі правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Заходи з документування протиправної діяльності осіб та їх затримання проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, на Закарпатті поліція затримала прикордонника за організацію корупційної «схеми» переміщення тютюнових виробів за межі України —
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України