У Хмельницькому оголосили підозру трьом чоловікам, які незаконно позбавили волі 23-річного юнака

Троє підозрюваних звинуватили знайомого в крадіжці, побили та вивезли в поле. Поліцейські оголосили їм підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

10 серпня близько 23:00 години троє чоловіків вирішили розібратися з 23-річним знайомим, який, на їхню думку, викрав грошові кошти. Чоловіки побили юнака та заштовхали його в авто. Далі зловмисники вивезли свою жертву в поле неподалік міста і знову побили. Після цього підозрювані роздягнули потерпілого, зв’язали йому руки й ноги клейкою стрічкою і перевезли в одне із сіл, де просто покинули безпорадного на місцевому кладовищі.

Знесиленого юнака помітили місцеві жителі, які і повідомили у поліцію. Правоохоронці, прибувши на виклик, встановили, що до злочину причетні троє жителів м. Хмельницький.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Усім трьом чоловікам уже оголошено підозру. Наразі вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області