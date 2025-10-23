У Хмельницькому викрито шахрайку, яка маскувала свою діяльність під офіційний інтернет-банкінг

Кіберполіція Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП в Хмельницькій області та кіберфахівцями УСБУ під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури викрили жительку м. Хмельницького, яка організувала схему онлайн-шахрайства.

Зловмисниця маскувала свою діяльність під офіційний інтернет-банкінг і пропонувала послуги з реструктуризації боргів. Під час спілкування з клієнтами вона переконувала їх надати доступ до особистих кабінетів у мікрофінансових установах та банках. Аргументувала цю необхідність «очищенням» заявок або виправленням інформації.

Потерпілі передавали фігурантці персональні дані, реквізити банківських карток, паролі, коди з SMS-повідомлень та дані для входу в онлайн-банкінг.

Отримавши повний доступ, вона від імені потерпілих оформлювала кредити в мікрофінансових установах, у тому числі й у криптовалюті, зараховувала кошти на банківські рахунки потерпілих, а згодом виводила гроші на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці.

Наразі слідчі оголосили зловмисниці підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантці загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Поліція Хмельницької області