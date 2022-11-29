У Києві квартирант з Луганщини убив двох людей та поранив ще трьох

Під час розпиття алкоголю між власницею оселі та квартирантом виникла сварка, у ході якої чоловік схопив кухонний ніж і наніс жінці та її співмешканцю декілька ударів у шию, внаслідок чого вони померли. Ще трьох потерпілих – сусідку, брата та сина загиблої госпіталізовано у лікарню. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство на проспекті Володимира Івасюка. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко розповів, що військовослужбовець, який саме проходив неподалік, почув крики про допомогу та побачив двох чоловіків, котрі сварились біля під’їзду будинку:

«В одного з них була травмована рука. Військовий негайно відреагував на конфлікт, зупинив чоловіків та викликав поліцію. Патрульні, які прибули на виклик, затримали нападника, а у квартирі, де він тимчасово проживав, виявили двох мертвих осіб. Ми встановили, що під час спільного розпиття алкоголю між власницею оселі та квартирантом відбулась сварка. Внаслідок цього чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним кілька разів потерпілу та її співмешканця, який кинувся захищати жінку. Аби приховати злочин та не залишати свідків, правопорушник також намагався вбити сусідку, брата та сина загиблої, яких госпіталізували у лікарню».

Уродженця Луганської області, 1985 року народження, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судово-медичний експерт, який оглянув тіла загиблих, виявив численні колото-різані рани, які свідчать про насильницьку смерть. З місця злочину слідчі вилучили знаряддя злочину – ніж та інші речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – вбивство, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на вбивство двох або більше осіб та ч. 3 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115 – незакінчений замах на умисне вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва