У Києві раніше судимого чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу

Погрожуючи ножем зловмисник відібрав у киянки пакет з продуктами та втік. Оперативники розшукали нападника, а слідчі повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Єреванській невідомий чоловік підійшов до неї, пригрозив ножем, після чого вдарив та відібрав пакет з продуктами. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група районного підрозділу, патрульні поліцейські та співробітники карного розшуку для встановлення усіх обставин події.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що нападником є чоловік, який кілька днів тому вже вчинив грабіж на території району.

Тоді оперативники його затримали, а слідчі повідомили про підозру. Однак порушник на шлях виправлення не став та вчинив черговий злочин, напавши на 58-річну киянку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець Херсонської області, 1983 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів та кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану та направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва