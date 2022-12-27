у києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вбив знайомого

Зловмисник двічі вистрілив з мисливської зброї у свого гостя і сховав його тіло на балконі. Чоловік намагався ввести слідство в оману, але правоохоронці його затримали. За скоєне киянину загрожує до 15-ти років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що декілька днів тому він у своїй квартирі вбив знайомого, намагаючись захистити своє життя. Для перевірки вказаної інформації за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями ноги та голови.

Як розповів начальник слідчого відділення Дніпровського управління поліції Валерій Джус, провівши низку слідчих та оперативних заходів, поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні з життям поранення під час раптового конфлікту з сусідом, до якого прийшов у гості:

«Чоловіки якийсь час випивали алкоголь, а потім почали сваритися. Згодом господар оселі взяв мисливську рушницю та двічі вистрілив у опонента. Від отриманих травм чоловік помер і зловмисник перетягнув його тіло з кімнати на балкон, після чого вимив підлогу від слідів крові. Через декілька днів власник оселі повідомив до поліції про злочин, пояснивши свої дії як самозахист, але ця версія не знайшла підтвердження. Ми вилучили з місця події ймовірне знаряддя вбивства – мисливську рушницю, а також інші речові докази. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Києва, 1970 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України-умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває», – додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва