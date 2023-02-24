У Львові засудили до 3 років ув’язнення покидька, який принижував національну честь та гідність українців

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 44-річного уродженця Запоріжжя визнано винним в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що засуджений на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Twitter публікував дописи із пропагандою неповноцінності громадян української національності у порівнянні з громадянами рф.

Також у своїх постах засуджений принижував національну честь та гідність української нації, її державність та суверенітет.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури