У Миколаєві поліція встановлює обставини смертельного «самотравмування» 10-річного хлопчика

25 жовтня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію малолітнього хлопчика із ножовим пораненням грудної клітини. У лікарні дитина померла.

Відомо, що тілесні ушкодження він отримав на пустирі по вул. Заводській, коли грався з однолітками. За попередньою інформацією із пояснень підлітків, хлопчик зазнав смертельних травмувань із необережності при падінні, ніж взяв із дому та тримав у кишені.

За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин трагедії.

Наразі поліцейські опитують усіх можливих свідків події, дітей, які були разом із потерпілим, та їхніх батьків.

З місця події правоохоронці вилучили ніж.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області