Покидьок зарізав товариша, який не вірив, що він здатний на вбивство
Працівниками карного розшуку Чернігівщини розкрито вбивство.
Потерпілий під час застілля мав необережність сказати своєму знайомому, що останній не здатний на вбивство.
Ці слова неабияк зачепили 40-річного мешканця столиці, саме тому він наніс дідусю удар ножем в шию, а як зрозумів, що останній помер — зв’язав, замотав тіло та намагався винести на сміттєвик. У подальшому зрозумів, що самостійно не впорається і заховав труп в речах.
Потерпілий з лютого цього року перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Наразі вбивцю затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. // Вартові еспресоTweet