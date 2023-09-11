У Мукачеві затримали двох зловмисників, які жорстоко побили перехожого

Двоє мукачівців, один з яких неповнолітній, завдали тяжких тілесних ушкоджень перехожому. Поліцейські швидко розшукали та затримали нападників. Обоє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років увʼязнення

Вчора, 10 вересня, опівночі поліцейські отримали повідомлення від медиків Мукачівської лікарні про госпіталізацію до реанімації чоловіка з тяжкими травмами голови. Потерпілим виявився 42-річний мукачівець.

Поліцейські виїхали за викликом для встановлення обставин, за яких чоловік отримав травми. Провівши першочергові слідчі дії зʼясувалося, що того вечора на центральній площі міста між потерпілим та двома перехожими виник словесний конфлікт, у ході якого останні жорстоко побили чоловіка. Після скоєного нападники втекли у невідомому напрямку.

Співробітники Мукачівського райуправління поліції оперативно встановили особи підозрюваних – 15-ти та 20-річний місцеві жителі. Їх швидко розшукали та затримали.

Відповідно до статті 208 КПК України нападників помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Сьогодні вирішуватиметься питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне тримання під вартою.

За скоєне зловмисникам загрожує від семи до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області