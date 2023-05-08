У Полтаві припинили діяльність двох аферистів, які торгували «проблемними» автомобілями

Шахраї за підробленими документами з голографічними захисними елементами продавали «проблемні» автомобілі, в тому числі привезенні із-за кордону, без розмитнення та фактичної реєстрації у сервісних центрах МВС.

Оперативники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими поліції Полтавщини викрили та припинили діяльність двох місцевих мешканців, які заробляли на життя шахрайськими оборудками.

Ділки підшукували нелегальні автомобілі – «двійники», нерозмитнені, крадені та без реєстраційних документів – купували їх задешево, приводили до ладу, підробляли на них свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Після, з фіктивними номерними знаками, спільники виставляли авто на продаж на різних Інтернет-платформах. Окрім цього, аферисти виготовляли для своїх замовників й інші документи з голографічними захисними елементами, зокрема посвідчення водія.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі полтавської поліції, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. В ході заходів вилучили засоби для виготовлення підробних документів, печатки та штампи іноземних держав, номерні знаки, паспорт та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки, банківські картки, гроші.

Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури ділкам оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки вони понесуть кримінальне покарання.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України