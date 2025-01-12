У Рівненському районі 14-річний мотоцикліст збив на смерть чоловіка

Автопригода сталася 9 січня близько 18 години у селі Суськ.

Слідчий встановив, що 14-річний житель села Дюксин, водій мотоцикла «Skymoto Prime», допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя, який ішов узбіччям.

Від отриманий травм пішохід загинув.

Травми також отримав і мотоцикліст: медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій органів черевної порожнини. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Рівненської області