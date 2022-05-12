У Шевченківському районі столиці оперативники затримали крадія «зі стажем»

Чоловік, раніше судимий за крадіжку, пограбування, незаконний обіг наркотиків та шахрайські дії, на шлях виправлення не став та скоїв дві крадіжки з магазину. Нині за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів по попередженню та розкриттю кримінальних правопорушень на території міста Києва співробітники карного розшуку столичного главку затримали крадія. Для документування кримінального правопорушення виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, зловмисник викрав із торгового закладу навушники та парфумовану воду:

«Під час відпрацювання території Шевченківського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку отримали інформацію про крадіжку з двох магазинів на провулку Політехнічному. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали ймовірного підозрюваного, у якого вилучили викрадений товар. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який раніше судимий за скоєння крадіжки, пограбування, незаконному обігу наркотиків та шахрайських дій».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва